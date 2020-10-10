إعفاء مدير إدارة أوقاف طوخ من عمله ونقل إمامين لمشاركتهم فى مؤتمر انتخابى

وأشارت الوزارة فى بيان لها اليوم، إلى أنه بناءً على مذكرة مديرية أوقاف القليوبية وما تم من مخالفة، فقد تقرر إعفاء الشيخ الهادى السيد سند عبد السلام، مدير إدارة أوقاف طوخ من عمله وعودته إمامًا، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر.
كما تضمن القرار نقل الشيخ حسام إبراهيم محمد عبد الباسط إمام وخطيب بأوقاف القليوبية إلى محافظة الإسكندرية، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر.
وأصدرت الوزارة أيضا قرارا بنقل الشيخ محمد حمدى السيد حسن إمام وخطيب بأوقاف القليوبية إلى محافظة شمال سيناء.
وذكرت وزارة الأوقاف فى بيان لها، أن القرارات السابقة جاءت لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى، بالمشاركة فى أحد المؤتمرات الانتخابية لأحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقليوبية، مع استكمال التحقيق معهم بديوان عام الوزارة.
وشددت وزارة الأوقاف على أن المتاجرة بالزى الأزهرى أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه فى العملية الانتخابية تستدعى العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.
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