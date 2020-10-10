2021 عاما للمرأة.. الإيسيسكو: تقديرا لجهودها خلال جائحة كوفيد-19

قال الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إن المنظمة تعلن 2021 عاما للمرأة؛ تقديرا لجهودها، وتعزيزا لمكانتها، ولما قدمته من تفانٍ وجهود خلال جائحة "كوفيد- 19"، مشددا على أنها ماضية في تحقيق مبدأ الإنصاف للمرأة في كل مواقع المسؤولية، بنسبة تبلغ حاليا 45% من مجموع الهياكل والموظفين بها، ومستمرة في استقطاب الكفاءات النسائية المتميزة لمساواة النسبة.

جاء ذلك خلال كلمة المالك، في الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، الذي نظمته اليوم السبت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالمملكة المغربية، في مدينة الرباط، تحت شعار "مغرب التمكين للنساء والفتيات"، وترأسه الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، كما شارك فيه عن بُعد مجموعة من الوزراء المعنيين بشؤون المرأة في عدد من الدول، وممثلين عن هيئات دولية ومغربية.

ودعا مدير(إيسيسكو) إلى بلورة رؤية استشرافية تجعل من النساء والفتيات خيارا استراتيجيا ثابتا في كل مشاريع التنمية المستدامة بدول العالم الإسلامي، وأن يتم تحديد مصطلح "التمكين" بشكل أدق، ومساهمة المرأة في بلورته بشكل تشاركي بما يبوئها المكانة المشرفة اللائقة بها، إذ أن المرأة ركيزة أساسية في بناء المجتمع.