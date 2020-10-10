"الزراعة" تبحث سبل التعاون مع البرازيل في رفع الكفاءة التناسلية للماشية

استضاف معهد بحوث التناسليات الحيوانية، الملحق الزراعي بسفارة البرازيل بجمهورية مصر العربية، سيزار سيماس تيليس، في بحضور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للخدمات البيطرية، للتعرف على الدور الذي يقوم به المعهد لرفع الكفاءة التناسلية للماشية، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية.

قال الدكتور هاني حسن، مدير المعهد، إن اللقاء تناول استعراض الإنجازات البحثية والتدريبية والخدمية التي يقوم بها المعهد، كما تم بحث تكثيف سبل التعاون بين المعهد ودولة البرازيل، بحيث يتم تزويد المعهد بمعلومات حول السلالات المختلفة من الأبقار والجاموس في البرازيل ومدى التقدم التكنولوجي في تناسليات هذه الحيوانات، فضلا عن التعاون بين الجهات البحثية من البرازيل مع المعهد في مجالات رفع الكفاءة التناسلية للماشية والتلقيح الاصطناعي ونقل وزراعة الأجنة.

وأضاف أنه تم زيارة الأقسام المختلفة للمعهد، للتعرف على الأنشطة المختلفة للباحثين بالمعهد، وتم الاتفاق على عقد لقاء عبر الفيديوكونفراس مع المربين والمتخصصين في البرازيل وجمهورية مصر العربية لنقل التكنولوجيا الحديثة، خاصة على مستوى الفلاح والمربي الصغير.