استضاف معهد بحوث التناسليات الحيوانية، الملحق الزراعي بسفارة البرازيل بجمهورية مصر العربية، سيزار سيماس تيليس، في بحضور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للخدمات البيطرية، للتعرف على الدور الذي يقوم به المعهد لرفع الكفاءة التناسلية للماشية، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية.
قال الدكتور هاني حسن، مدير المعهد، إن اللقاء تناول استعراض الإنجازات البحثية والتدريبية والخدمية التي يقوم بها المعهد، كما تم بحث تكثيف سبل التعاون بين المعهد ودولة البرازيل، بحيث يتم تزويد المعهد بمعلومات حول السلالات المختلفة من الأبقار والجاموس في البرازيل ومدى التقدم التكنولوجي في تناسليات هذه الحيوانات، فضلا عن التعاون بين الجهات البحثية من البرازيل مع المعهد في مجالات رفع الكفاءة التناسلية للماشية والتلقيح الاصطناعي ونقل وزراعة الأجنة.
وأضاف أنه تم زيارة الأقسام المختلفة للمعهد، للتعرف على الأنشطة المختلفة للباحثين بالمعهد، وتم الاتفاق على عقد لقاء عبر الفيديوكونفراس مع المربين والمتخصصين في البرازيل وجمهورية مصر العربية لنقل التكنولوجيا الحديثة، خاصة على مستوى الفلاح والمربي الصغير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الزراعة" تبحث سبل التعاون مع البرازيل في رفع الكفاءة التناسلية للماشية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.