وفاة طبيب بمستشفى كفر الزيات متأثرا بإصابته بـ كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن وفاه الدكتور محمد عبدالحكيم الحطيم استشاري الجراحة سابقا بمستشفى كفرالزيات العام بمحافظة الغربية نتيجه إصابته بفيروس كورونا داخل قسم العزل بالمستشفى العام.

وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أنه تم تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.

في نفس السياق ذاته نعي مستشفى كفرالزيات العام الطبيب فى بيان اليوم السبت، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

كان الطبيب المتوفى، قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد .

كما ظهر علي الطبيب الراحل من أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتم عزلة داخل مستشفى كفرالزيات العام، إلي أن وافته المنية.