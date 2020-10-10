وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أنه تم تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.
كان الطبيب المتوفى، قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد .
كما ظهر علي الطبيب الراحل من أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتم عزلة داخل مستشفى كفرالزيات العام، إلي أن وافته المنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة طبيب بمستشفى كفر الزيات متأثرا بإصابته بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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