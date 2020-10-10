الصحة العالمية: تكلفة أصحاب الهمم النفسية 4 دولارات

قال الدكتور أحمد المنظيري، المدير الإقليمي بشرق المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية، إن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من صحة الفرد.

وأضاف المنظيري، أن الناس تخاف طلب المساعدة بسبب الوصم والتميز لأصحاب الهمم النفسية.

وأشار إلى أن معظم بلدان الأقليم تعاني من حالات نفسية، وذلك لضعف الإمكانيات الطبية للتعامل معها.

وأوضح مدير الاقليم، إن تكلفة الرعاية الصحية حوالي 4 دولارات، مضيفا أنه في حال عدم حصول 85 % من المصابين، على الرعاية الصحية فذلك يعرضه للخطر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، 10 قواعد ذهبية لليوم العالمي للصحه النفسية، لحياة سعيدة وخاصة في زمن فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة 10 قواعد كالتالي:-

1. لا تثق بأحد ولكن أحترم الجميع.

2. ما يحدث في العمل ، يبقي في العمل لا تتخذ أبدا مشاكل المكتب إلى المنزل والعكس بالعكس.

3. أدخل المكتب في الوقت المحدد ، وغادر في الوقت المحدد جلسه المكتب الطويله الخاص بك لا يساعد على تحسين صحتك.

4. لا تجعل العلاقات العاطفيه في مكان العمل ستكون دائما بنتائج عكسية.

5. لا تتوقع شيئا إذا كان شخص ما يساعد ، شي جيد لك إن لم يكن ، سوف تتعلم أن تعرف الأشياء كلها بنفسك.

6. لا للتسرع في المواقف ولا المناصب والترقيات إذا حصلت على ترقية ، مبروك إن لم يكن ، لا يهم سوف تعمل وتجتهد دائما لنفسك وتنميه قدراتك .

7. أحذر الجري وراء الأشياء المكتبية والورقيات لديك أشياء أفضل لتفعلها في الحياة.

8. تجنب أخذ كل شيء على نفسك المهم راتبك للحصول على متطلباتك .

9. لا يهم كيف يعاملك الناس كن متواضع وافتخر بنفسك وقدراتك.

10. في النهاية لا شيء يهم إلا الأسرة والأصدقاء ، والبيت ، والسلام الداخلي مع نفسك.