صور .. إقبال كبير على منتجات معرض تراثنا فى الساعات الأولى لافتتاحه

شهد معرض تراثنا، إقبالا كبيرا على المنتجات المعروضة به، فى الساعات الأولى لافتتاحه، اليوم السبت، والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، حيث يعطى المعرض الفرصة لإحياء هذه الفنون والحرف وتسويق منتجاتها محليا والوصول بها إلى العالمية. ويقيم جهاز تنمية المشروعات معرض تراثنا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 10 أكتوبر إلى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. وبدأ المعرض فى استقبال الجمهور، بدءا من اليوم السبت 10 أكتوبر من الخامسة مساء، على أن يبدأ استقبال الجمهورى يوميا من الأحد 11 أكتوبر وحتى يوم الخميس 15 أكتوبر من 10 صباحا إلى 10 مساء، والدخول مجانا.

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