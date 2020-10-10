وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب التنسيق، الدكتور يوسف عامر، أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة، وكلية طب الأزهر بدمياط 634 درجة، وكلية طب الأزهر بأسيوط 632، وكلية الصيدلة بالقاهرة 628 درجة، والصيدلة بنين أسيوط 626 درجة، وطب الأسنان القاهرة 631، وطب الأسنان بنين أسيوط 630، وهندسة القاهرة 619، والهندسة بنين قنا 615، والعلوم بالقاهرة 595 درجة، والعلوم بنين أسيوط 570، والتجارة بنين القاهرة 532، والتجارة باللغة الإنجليزية 545، والتربية الرياضية للبنين 575 درجة لطلاب القسم العلمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة الأزهر يعتمد نتيجة تنسيق القبول للعام الدراسى 2020/ 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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