فيديو..لوران دى بوك لمبتدا: مصر تكافح الهجرة غير الشرعية بالمشروعات القومية

أكد لوران دى بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية فى مصر، أن مبادرة "مراكب النجاة"، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ختام منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون بين الوزارات المعنية والجهات المجتمعية المختلفة ساعدت بشكل كبير فى الحد من الهجرة غير الشرعية.





وأشار دى بوك، خلال ندوة نظمها موقع دوت الخليج، إلى أن الحكومة المصرية تحاول مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمشروعات القومية، لافتًا إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن مصر استطاعت السيطرة بشكل أكبر على حدودها ووضعت قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو ما أدى إلى خفض الأعداد سواء من المهاجرين المصريين أو الأجانب. وأضاف أن منظور ورؤية الحكومة إلى هذه المشكلة شمولى وإنسانى، وأن الحل ليس فى توقيف المهاجرين غير الشرعيين وإلقاء القبض عليهم، وإنما بالنظر إلى أسباب الهجرة ومعالجتها.

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