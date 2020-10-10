صور.. صحة الشرقية: إعطاء جرعة البلهارسيا لأكثر من 31 ألف مواطن خلال أسبوع

وبدأت الحملة منذ الأحد الماضى وتستمر حتى 31 أكتوبر الحالى، ليصل إجمالى ما تم تجريعه خلال الأسبوع الأول إلى 31 ألفا و617 مواطنا فى الشرقية، بإجمالى عدد أقراص العلاج المستخدمة 93737.5 قرص حتى الآن.
وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الحملة تستهدف تجريع 109 آلاف و121 مواطنا ضد البلهارسيا، بـ 280 ألفا و616 قرصا من عقار الديستوسيد، بالبؤر ذات نسب الانتشار المرتفعة للبلهارسيا بالمحافظة.
وتضم الشرقية 29 بؤرة داخل 5 إدارات صحية بالمحافظة، وهم "كفر صقر، أولاد صقر، منشأة أبو عمر، صان الحجر، الإبراهيمية"، هذا بالإضافة إلى مكافحة القواقع بالترع "ميكانيكا"، أو عن طريق المبيد "كيميائيا" بهذه البؤر، وذلك بإشراف مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.
وأضاف أنه تم توفير القوى البشرية اللازمة للحملة، بـ 33 فريق متحرك، وتم التدريب الجيد لهم على أعمال الحملة، وتم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، فى أثناء العمل بجميع البؤر بالمحافظة.
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