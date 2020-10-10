صور.. أهالى كفر العلو يعلنون تأييدهم لمرشح المصريين الأحرار بحلوان

زار الدكتور عبدالرحمن الشحات، المرشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة عن حزب المصريين الأحرار بحلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، اليوم السبت، أهالى منطقة كفر العلو والتقى بالمواطنين لعرض برنامجه الانتخابى.





واستمع مرشح الحزب لآراء وطلبات ومقترحات المواطنين، وسرد الأنشطة والخدمات التى يقدمها إلى جانب ملامح برنامجه المستهدف لخدمة الوطن والدائرة. وأعلن كبار عائلات كفر العلو الدعم والتأييد للدكتور عبدالرحمن الشحات، وفى أثناء جولاته أجرى الكشف الطبى على عدد من الحالات المرضية حدد لها العلاج المناسب، وأمر بإحالة عدد من المرضى إلى مركز طبى خاص به لمتابعتهم.

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