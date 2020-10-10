السيسي يتابع إنشاء 15 كوبري علوي على الرياح البحيري ومحور التعمير الساحلي

عرض وزير النقل الفريق كامل الوزير الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، بما فيها تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات وفقاً لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور لربط المدن الرئيسية في الدلتا، وكذا إنشاء عدد 15 كوبري علوي على الرياح البحيري من القناطر الخيرية إلى النوبارية، والتي تهدف إلى سلامة عبور الأهالي لمجرى نهر النيل بدلاً من الوسائل والمعديات البدائية غير الآمنة

كما تم استعراض تطورات العمل برفع كفاءة محور التعمير الساحلي الذي يربط الإسكندرية بالساحل الشمالي، وكذلك شبكة الطرق المحيطة بمنطقة برج العرب، حيث وجه الرئيس بأن يتم تطوير محور التعمير وفقاً لأعلى المعايير وبأكبر سعة ممكنة للحارات المرورية، نظراً لأنه يمثل همزة وصل أساسية بين الإسكندرية والساحل الشمالي

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل خاصة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.