بالصور السيسي يلتقي عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعرض تراثنا 



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من أجنحة المعرض والتقي بعدد من العارضين أصحاب المشروعات من مختلف المحافظات، كما التقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة العارضين لعدد من المنتجات اليدوية.

ويأتي إقامة المعرض في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من ٦٠٠ صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية