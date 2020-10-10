السيسي يتفقد معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية  



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من أجنحة المعرض والتقي بعدد من العارضين lالعارضين أصحاب المشروعات من مختلف المحافظات

ويأتي إقامة المعرض في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من ٦٠٠ صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية

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