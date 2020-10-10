بكاء وعويل.. مشاهد لن تنساها إسرائيل عقب تركها لسيناء بعد هزيمة عسكرية ودبلوماسية مصرية مذلة لهم

أقيمت هذه المستعمرة على بعد حوالي خمسة كيلومترات شمال شرقي مدينة العريش وكانت في بدايتها عبارة عن معسكر حربي ثم أُعلنت كمستعمرة في عام 1972، وفي بداية عام 1978 أنضم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "مناحم بيجين" كعضو شرفي في هذه المستعمرة.

4 - مستعمرة "خروبيت"

أقيمت مستعمرة خروبيت في عام 1975م، واكتشفت إسرائيل بجوارها موقعًا أثريًا يرجع إلى عصر المملكة المصرية الحديثة، وقامت إسرائيل بتدمير جميع مباني مستعمرات إقليم ياميت بالكامل قبل تسليمها للمصريين باستثناء مستعمرة "ناؤت سيناي" ولاتزال أنقاض مباني تلك المستعمرات موجودة بمكانها حتى الآن.

المستعمرات الإسرائيلية بجنوب سيناء

بالإضافة إلى مستعمرات إقليم ياميت، في شمال سيناء، أقامت إسرائيل أربعة مستعمرات أخرى في جنوب سيناء وكان أهمها:

مستعمرة "أوفيرا" وقمة السادات وبيجين

أقيمت في المنطقة الممتدة من خليج نعمة وحتى رأس محمد وكانت تعتبرها إسرائيل عاصمة جنوب سيناء التي أطلقت عليها إسرائيل منطقة "شلومو" وقامت وزارة الإسكان الإسرائيلية خلال الأعوام ما بين 1969 - 1975 بتوطين مئات الأسر اليهودية، وأقامت بها عدة فنادق ومطار وكانت إسرائيل تخطط لإبقاء سيطرتها على هذه المنطقة وعدم التنازل عنها لمصر.

وشهدت هذه المستعمرة في عام 1981 عقد لقاء قمة أُطلق عليه "قمة أوفيرا" جمع بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيجين وفي عام 1982 تم إخلاؤها وتسليمها للمصريين ولكن لم يتم هدم منازلها - مثلما حدث في ياميت - حيث تم تسكين عدد من أهالي سيناء في منازل المستعمرة.

مستعمرة "شلهفيت" .. حقول البترول

مستعمرة "شلهفيت مستعمرة أقيمت في منطقة "أبورديس" المطلّة على خليج السويس بالقرب من حقول البترول، وكان يقيم بها العمال والمهندسون الإسرائيليون الذين كانوا يعملون في حقول بترول أبورديس.

وكانت إسرائيل طوال فترة احتلالها لسيناء قد أنهت بترول أبورديس بشكل كبير، حيث كانت تلك الحقول توفر لإسرائيل نصف احتياجاتها من الوقود، كما قامت إسرائيل أيضا بتصدير كميات ضخمة من نفط أبورديس إلى الخارج مما حقق مكاسب ضخمة للاقتصاد الإسرائيلي.

وعند انسحاب إسرائيل من أبورديس في عام 1975 خلفت وراءها آبار النفط هذه وهي مدمرة تمامًا، وادّعت أنها دُمّرت جراء عمليات قوات الكوماندوز المصرية خلال حرب 1973.

المطارات الإسرائيلية في سيناء

أنشأت إسرائيل ثلاث مطارات أثناء احتلالها لسيناء، دمرت واحدا منها بالكامل قبل الانسحاب واضطرت إلى إبقاء اثنين منها في حالة جيدة وسلمتهما إلى مصر، منها مطار "أوفير" والمعروف بمطار "شرم الشيخ" الحالي ومطار "عتسيون" المعروف بمطار طابا الدولي الحالي ومطار "إيتام" والمعروف بمطار العريش الدولي حاليا.