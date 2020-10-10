نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل من وزارة القوي العاملة رابط جديد لإستكمال تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة لصرف منحة 500 جنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة القوي العاملة رابط جديد لتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة: بعد كثرة التساؤلات بين المواطنين بسبب الرابط الأول الذي أرسلتة وزارة القوي العاملة للمواطنين فى رسالة sms على الهواتف المحمولة لتحديث البيانات، كثير من الناس يسألون هذا رابط تحديث أم رابط تسجيل للإستفادة من صرف منحة 500 جنية للعمالة الغير منتظمة من جديد، وحسمت وزارة القوي العاملة كل هذة الشكوك بالإعلان عن رابط جديد فى موقع وزارة القوي العاملة لتحديث بياناتك إذا كنت مسجل من قبل فى الوزارة ومستفاد من منحة العمالة الغير منتظمة السابقة، وإذا كنت غير مسجل من قبل لدي موقع وزارة القوي العاملة فيمكنك التسجيل من جديد على الموقع لتستفاد من مد صرف منحة 500 جنية للعمالة الغير منتظمة ثلاث شهور أخري.

الرابط الجديد لأستكمال تحديث بياناتك لصرف منحة 500 جنية والتسجيل من جديد إذا كنت غير مسجل

يتم الدخول على رابط، تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة. وسوف تجد هذة الصفحة لتسجيل بياناتك، تابع لتتعرف علي كيفية التسجيل.

كيفية تحديث بياناتك لإستكمال صرف منحة العمالة الغير منتظمة

لتحديث بياناتك لصرف منحة 500 جنية، يتم الدخول علي رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة الموضح أعلاة وسوف تفتح هذة الصفحة،

نضغط علي إنشاء حساب جديد/استكمال بيانات، وعند الضغط سوف تظهر لنا الصورة التالية،

وعندما تظهر هذة الإستمارة تقوم بكتابة الرقم القومي الخاص بك، وإذا كان الرقم القومي مسجل من قبل سوف يتعرف علية الموقع اوتوماتيكياً، وسيطلب منك بإستكمال بياناتك، أما إذا كنت غير مسجل بالموقع سوف تكمل تسجيل بياناتك بصورة طبيعية، وعند الإنتهاء من التسجيل والضغط علي كملة حفظ/تعديل فى أسفل الصفحة يتم إنتقالك إلي صفحة رقم الطلب، ويرجي الإحتفاظ بة للإستعلام به عن قبولك او رفضك للإستفادة من منحة العمالة الغير منتظمة.