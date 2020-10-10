صور .. هانى رمزى وأعضاء البرلمان فى عزاء النائبة منى منير 

أقيم مساء اليوم السبت، عزاء النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بكنيسة المرعشلى بالزمالك، والتى وافتها المنية الخميس الماضى، بعد صراع مع المرض.





شارك فى العزاء الفنان هانى رمزى، إضافة إلى عدد من نواب البرلمان، من بينهم طاهر أبو زيد، وحمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى لمجلس النواب، والنائبة مارجريت عازر، والنائب محمد الغول، إضافة إلى محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ. وشيعت أمس الجمعة جنازة النائبة منى منير، بكنيسة المرعشلى بالزمالك، بحضور عدد من نواب البرلمان منهم مصطفى بكرى. يذكر أن النائبة منى منير كانت عضوا بلجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وكان لها عدة مواقف خلال عضويتها للبرلمان.

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