مصر ترحب باتفاق مُقاطعة سنجار فى العراق 

وأعربت مصر عن دعمها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات تهدف إلى مكافحة التطرف والإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع العراق وصون سيادته، وبما يُلبَّى تطلعات الشعب العراقى الشقيق فى الاستقرار، والتنمية، والازدهار.

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