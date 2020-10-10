فيديو.. لوران دى بوك لمبتدا: مصر دمجت المهاجرين فى المجتمع على عكس تركيا

أكد لوران دى بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية فى مصر، أن القاهرة لا تضم معسكرات للمهاجرين، ولا تتعامل معهم كلاجئين مؤقتين، فهناك إندماج بينهم وبين المجتمع المصرى، ومن هنا يقع العبء على الحكومة المصرية.





وأوضح دى بوك، خلال ندوة نظمها موقع "دوت الخليج"، أن الوضع فى تركيا بالنسبة للمهاجرين مختلف تماما عن مصر، لأن وضعهم مؤقت، فهناك معسكرات للاجئين، كما أن الاتحاد الأوروبى يدعمهم بشكل كبير جدا ليتمكنوا من تقديم خدمات جيدة للاجئين، وبالتالى وجودهم لا يمثل عبء على تركيا. وأشار رئيس البعثة، إلى أن مصر تضم أكبر عدد من المهاجرين، بينما الأردن تضم أكبر عدد من اللاجئين، وهذا بسبب عدم حاجة اللاجئين فى مصر لاستخراج ورق لجوء، بسبب اندماجهم مع المجتمع المصرى والترحيب بهم، لذلك يطلق عليهم مهاجرين.

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