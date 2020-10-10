سمير فرج: التدريب مع البحرية الروسية يكسب المصريين خبرات كبيرة 

قال سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن البحرية المصرية تحتل المرتبة السادسة على العالم، والروسية تحتل المرتبة الثانية عالميا، مشيرا إلى أن التدريب مع روسيا له أهمية كبيرة .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، أن التدريب مع البحرية الروسية يكسب المصريين خبرات كبيرة.

ولفت إلى أن مصر أكثر دولة على مستوى العالم تأتي إليها الدول للتدريب العسكري معها من أجل الاستفادة من الخبرات المصرية.

وأكد أنه يتم الاحتفال يوم 21 أكتوبر الجاري بيوم البحرية المصرية، الذي شهد إطلاق أول صاروخ لإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات في نفس اليوم من 1967.

ونفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر الأبيض المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصرية (توشكى) مع الفرقاطة الإسبانية (REINA SOFIA).

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ومنها تمرين دفاع جوى، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار والتى ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، إضافة إلى تنفيذ تمارين مواصلات (منظورة- لاسلكية) وتدريبات طيران بحري بتبادل أسطح (الهل).

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية الذي يتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات وكذا دعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطـقـة.