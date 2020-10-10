محمد عبد المنصف: هشجع الأهلي قصاد بيراميدز عشان الزمالك يلعب في دوري الأبطال

قال محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، إن كرة القدم لها أعمار معينة، وحراس المرمى قد يستمرون لفترة أطول في الملعب، مشيرا إلى أن اللاعبين في مصر كانوا يعتزلون في سن 33 أو 34، أما الآن الوضع اختلف، خاصة وأنه يبلغ من العمر 44 عاما، وعصام الحضري اعتزل وهو في سن الـ 46، نظرا لوجود أمور فنية وبدنية حديثة تستعدي أن يستمر حارس المرمى في الملعب لأطول فترة ممكنة في الملعب.

وأضاف خلال مدخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "طالما في مصلحة الزمالك أن الأهلي يفوز فأنا هشجع الأهلي، حبنا للزمالك وإخلاصنا ليه أمر طبيعي، وتألقي ضد الزمالك في مباراة وادي دجلة كان لأني اتربيت صح في نادي الزمالك أني احترم النادي اللي بلعب فيه وبشتغل فيه".

وقال: "البطولة المحببة للزمالك أنه يلعب في دوري أبطال إفريقيا، مش يلعب في الكونفدرالية، عشان كمدة بتمنى أن الأهلي يفوز على بيراميدز ويعطله".

وأضاف: "بعض الناس تطاولت لما لقاء حطيتلي تعليق علي صفحتها تهنيني على أدائي قصاد الزمالك، وكانت النتيجة أنها هتقدم شكوى في الناس اللي تطاولت"