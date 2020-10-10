صحيفة برتغالية: فيفا يغرم الزمالك مليون يورو لصالح نادى ماريتيمو بسبب محمد إبراهيم

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كشفت تقارير صحفية برتغالية، عن تغريم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، نادى الزمالك ، مبلغ مليون يورو، لصالح نادى ماريتيمو البرتغالى، لعدم سداده قيمة ضم اللاعب محمد إبراهيم، خلال موسم 2014 – 2015.
وفقا لصحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن الفيفا، اتخذ قراره بشأن القضية التى أقامها نادى ماريتيمو البرتغالى، وحكم على الزمالك، بدفع مبلغ مليون يورو، بسبب صفقة ضم محمد إبراهيم.
أضافت الصحيفة، أن من حق الزمالك، الاستئناف على قرار الفيفا، ضمن المواعيد المحددة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الزمالك توصل لإتفاق مع النادى البرتغالى على ضم محمد إبراهيم، مع دفع مبلغ 350 ألف يورو، ولكن مسئولى القلعة البيضاء، لم يلتزموا بهذا الإتفاق.
وكان الزمالك، قد استغنى عن خدمات محمد إبراهيم، بشكل مجانى، الصيف الماضى، لصالح فريق مصر المقاصة.
ويتنافس كلا من الأهلى وبيراميدز، للحصول على خدمات نجم المقاصة الحالى، صاحب الـ28 عاما.
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