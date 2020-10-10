النائب محمد أبوالعينين: أولوية لأبناء شهداء الجيزة والدقى والعجوزة للاستفادة من منحة الدراسة المجانية في الأكاديمية البحرية

قال النائب محمد أبوالعينين خلال لقائه شباب وعائلات الدقي إنه أثناء زيارته للأكاديمية البحرية اقترح على عميد الكلية التبرع بعشرة منح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة في وقت سابق، لكنه تعهد بالتبرع بمائة منحة دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.

ووعد أبوالعينين بتقديم منح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة في الجيزة والدقي عرفانًا وتقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل مصر

جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد لشباب وعائلات الدقي، لدعم وتأييد النائب محمد أبو العينين في انتخابات مجلس النواب 2020، بحضور الكابتن أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والنائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ. وأكد النائب محمد أبو العينين، أن المشوار بدأ اليوم، لنهضة الدقي والجيزة والعجوزة، مضيفا: " لم أنظر يوم من الأيام لكرسي البرلمان ولم أطمع أن يكون نائبا، لكني شعرت بألف ومودة كبيرة من أهالي الجيزة والدقي والعجوزة، دفعتني للترشح لانتخابات النواب 2020". وأضاف أبو العينين: " عندما قررت الترشح، قمت بإعداد دراسة مستفيضة، وتم عمل ٣ فرق مختلفة، لبحث مشاكل الدائرة، وسوف نواصل الدراسات للنهوض بالجيزة والدقيق والعجوزة". وأعلن عن إنشاء 6 مكاتب لخدمة المواطنين بالدقي والعجوزة، تابعة لجميعة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي. إضافة إلى فتح باب التقدم للحصول على منحة دراسية لـ 100 من أهالي شهداء الجيش والشرطة، مؤكدا أن أهالي دائرته تأتي دائما على رأس أولوياته. كما أعلن عن إنشاء "صالون النائب" لمناقشة مشاكل الدائرة، ويتم فيها تمثيل ٥ أشخاص من كل منطقة، لبحث مشاكل المناطق والعمل على حلها. وتابع أبو العينين: "لقاؤنا عهد ولم أعد بشئ ولم أنفذه، والشعار اللي هيجمعنا معا من أجل مصر، وأنا خادمكم وخادم كل واحد وثق في بصرف النظر كنت نائبا أم لا". واستطرد: "الدقي والعجوزة جيراني وليكم عليا واجب الجيرة، وثقتكم لا تقدر بمال، وبتحط علي تكليف أكون معاكم، وعمري ما عاهدت حد إلا وكنت صادق.

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