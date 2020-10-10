عاجل.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من نظيره فى بوركينا فاسو 

وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس بوركينا فاسو أعرب خلال الاتصال عن خالص التقدير والامتنان للمساعدات الطبية التى أرسلتها مصر إلى بوركينا فاسو، لدعم جهودها الوطنية فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه يتطلع لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما فى مجالات التبادل التجارى وجذب الاستثمارات المصرية.

وقال راضى إن الرئيس أكد من جانبه على الترحيب بتعزيز التعاون الثنائى مع الجانب البوركينى على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، بالإضافة إلى استقبال المزيد من الكوادر البوركينية للمشاركة فى برامج بناء القدرات فى المجالات المختلفة.

كما تطرق الاتصال أيضاً إلى مناقشة التطورات الخاصة بعدد من القضايا الإفريقية خاصة الأمنية ومكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك فى هذا الصدد.