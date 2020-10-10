الخارجية تعرب عن تعازيها للجزائر فى ضحايا انفجار تسريب الغاز بمدينة البيض

أعرب أحمد حافظ، المُتحدِث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازى والمواساة للجزائر الشقيقة فى ضحايا حادث الانفجار الناجم عن تسرب للغاز بأحد أحياء مدينة البيض، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بحسب آخر حصيلة.





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