الأوقاف: تزويد الأئمة بـ4992 مجموعة من إصدارات الفكر المستنير

وأوضحت الوزارة أنه يتم تزويد الأئمة بمجموعات من إصدارات الأوقاف على النحو التالى:

توزيع إصدارات "رؤية" بواقع 100 فى محافظة القاهرة، و75 فى محافظات "القليوبية، الجيزة، بنى سويف، الفيوم، المنيا"، و55 فى محافظة السويس، و50 فى الوادى الجديد.

كما يتم توزيع 3292 مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للأئمة، بواقع 500 لكل محافظة من محافظات "القاهرة، القليوبية، الجيزة، بنى سويف، الفيوم، المنيا"، بالإضافة إلى 100 للسويس، و192 للوادى الجديد.

وأكدت الوزارة أن إجمالى ما تم ويتم توزيعه على الأئمة، بلغ 700 مجموعة من إصدارات "رؤية"، و4292 مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للأئمة، على أن يتم توزيع هذه الإصدارات على جميع الأئمة تباعًا.