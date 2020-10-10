أبوالعينين: بدأنا بالفعل في دفع تكاليف مصالحات الجيزة.. ويجب أن نشكر الرئيس السيسي

قال النائب محمد أبو العينين خلال لقائه بشباب وعائلات الدقي إنه كان قد تعهد بتحمل قيمة مصالحات البناء ل 5000 أسرة على مستوى محافظة الجيزة.

وأكد أبوالعينين أنه بالفعل قد تم البدء في تسديد المبالغ المطلوبة بالتنسيق مع محافظة الجيزة وشدد أبوالعينين على أنه يجب توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار دفع مصالحات مخالفات البناء، الذي يعد خدمة عظيمة للمصريي بتقنين مخالفات البناء التي تم ارتكابها خلال 30 عاما مضت، وبأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد لشباب وعائلات الدقي، لدعم وتأييد النائب محمد أبو العينين في انتخابات مجلس النواب 2020، بحضور الكابتن أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والنائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن المشوار بدأ اليوم، لنهضة الدقي والجيزة والعجوزة، مضيفا: " لم أنظر يوم من الأيام لكرسي البرلمان ولم أطمع أن يكون نائبا، لكني شعرت بألف ومودة كبيرة من أهالي الجيزة والدقي والعجوزة، دفعتني للترشح لانتخابات النواب 2020".

وأضاف أبو العينين: " عندما قررت الترشح، قمت بإعداد دراسة مستفيضة، وتم عمل ٣ فرق مختلفة، لبحث مشاكل الدائرة، وسوف نواصل الدراسات للنهوض بالجيزة والدقيق والعجوزة".

وأعلن عن إنشاء 6 مكاتب لخدمة المواطنين بالدقي والعجوزة، تابعة لجميعة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي.

إضافة إلى فتح باب التقدم للحصول على منحة دراسية لـ 100 من أهالي شهداء الجيش والشرطة، مؤكدا أن أهالي دائرته تأتي دائما على رأس أولوياته.

كما أعلن عن إنشاء "صالون النائب" لمناقشة مشاكل الدائرة، ويتم فيها تمثيل ٥ أشخاص من كل منطقة، لبحث مشاكل المناطق والعمل على حلها.

وتابع أبو العينين: "لقاؤنا عهد ولم أعد بشئ ولم أنفذه، والشعار اللي هيجمعنا معا من أجل مصر، وأنا خادمكم وخادم كل واحد وثق في بصرف النظر كنت نائبا أم لا".

واستطرد: "الدقي والعجوزة جيراني وليكم عليا واجب الجيرة، وثقتكم لا تقدر بمال، وبتحط علي تكليف أكون معاكم، وعمري ما عاهدت حد إلا وكنت صادق.