الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية بوركينافاسو

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من روك مارك كابوريه، رئيس جمهورية بوركينا فاسو".

وأوضح السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان رئيس بوركينا فاسو أعرب خلال الاتصال عن خالص التقدير والامتنان للمساعدات الطبية التي أرسلتها مصر إلى بوركينا فاسو لدعم جهودها الوطنية في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، متطلعًا لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية.

واضاف راضي ان الرئيس اكد من جانبه علي الترحيب بتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب البوركيني على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، بالإضافة إلى استقبال المزيد من الكوادر البوركينية للمشاركة فى برامج بناء القدرات فى المجالات المختلفة.

كما تطرق الاتصال أيضًا إلى مناقشة التطورات الخاصة بعدد من القضايا الافريقية خاصة الامنية ومكافحة الارهاب في منطقة الساحل حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك في هذا الصدد.