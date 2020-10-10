برئاسة البابا تواضروس.. انطلاق حفل بداية العام الدراسى بالكلية الإكليريكية

ترأس البابا تواضروس الثانى، اليوم السبت، بمسرح المقر البابوى فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حفل بداية العام الدراسى الجديد بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية.





حضر الحفل مدرسو الكلية والأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقمص أبرآم بشوندى وكيل الكلية. بدأ الحفل بتقديم "خورس" فريق الكلية الإكليريكية للحن "إى أغابى" أى المحبة وبعدها عرض فيلم تسجيلى عن إكليريكية الإسكندرية. كما ألقى الأنبا بافلى كلمة عن أساتذة الكلية الإكليريكية بعنوان "تقوى المعلم"، وبعدها ألقى قداسة البابا المحاضرة الأولى فى مادة العهد الجديد.

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