فتح باب التقدم لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية بجامعة طنطا

أعلن نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة، اليوم السبت، عن فتح باب التقدم لجوائز النيل والدولة التقديرية والتشجيعية وجوائز الدولة للتفوق لعام 2020، طبقًا لما أعلنته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.





وأضاف عكاشة، فى بيان، أنه تم اعتماد قائمة المجلات الجديدة العلمية لصرف جائزة النشر الدولى للأبحاث العلمية والكتب، وتم تعديل البند الخاص بالمجلات التى لا توجد بتلك القائمة ليصبح الصرف لكل الأبحاث التى لم يمر على نشرها ثلاث سنوات. وأوضح أن قيمة جوائز النشر الدولى جاءت كالتالى: الجائزة الأولى 10 آلاف جنيه، والجائزة الثانية 8 آلاف جنيه، والجائزة الثالثة والرابعة 4 آلاف جنيه. ونوه المحافظ بضرورة تسليم طلبات الترشيح والتقدم فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020 ولن تقبل المستندات والإنتاج العلمى المقدم باليد.

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