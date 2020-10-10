البابا يلقى المحاضرة الأولى للعام الدراسى الجديد بإكليريكية الإسكندرية

التقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، بالمقر البابوى فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أساتذة الكلية الإكليريكية بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد بالكلية 2020 - 2021.





حضر اللقاء مدرسو الكلية وأصحاب النيافة الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقمص أبرآم بشوندى وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية. وألقى البابا كلمة قصيرة تحدث فيها عن أربع نقاط هامة يجب توافرها فى مدرسى الكلية الإكليريكية، وهى التحفيز، والإبداع، والدراية بالكتاب المقدس، ودراسة اللغات. وبعد هذا اللقاء ألقى قداسته المحاضرة الأولى لهذا العام الدراسى فى مادة العهد الجديد.

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