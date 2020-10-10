تحقيقات النيابة العامة: واقعة تغيب فتاة بالمنوفية ليس بها أي شُبهة جنائية

أكدت تحقيقات النيابة العامة التي تُجرى مع فتاة المنوفية عقب العثور عليها ووالدها وعدد من الشهود؛ أنها لم تكن مختطفة ولم تتعرض لأي اعتداء عليها، وأن سبب تركها مسكن والدها لا يتعلق بوقوع جريمة جنائية.

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