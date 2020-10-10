أبو العينين: الرئيس السيسي رفع شعار "جودة الحياة" وهو ما نعد به أهالي الجيزة والدقي والعجوزة

قال النائب محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، خلال لقائه شباب وعائلات الدقي اليوم السبت، إن شعار المرحلة القادمة للجميع هو "جودة الحياة".

وأكد أبوالعينين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد رؤية كل مواطن مصري يعيش حياة سعيدة ينعم بجودتها وأن هذا هو توجه الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وأن العمل في إطار هذا الشعار هو ما يعد به أهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة.

وأضاف: "التقيت محافظ الجيزة وتحدثنا عن (الجيزة الحديثة) وتحدثنا عن نهر النيل على امتداده في الدائرة وخططنا لمنظومة كاملة لتطوير ضفاف النيل لكي ينعم المواطن برؤية منظر يليق به".

وتعهد أبو العينين بأن الفترة المقبلة ستشهد بناء العديد من المدارس ورصفًا للطرق وتطويرًا للمنظومة الصحية في الجيزة والدقي والعجوزة.

وتابع النائب محمد أبو العينين أنه تم الاتفاق مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رصف شوارع "داير الناحية" في حي الدقي وإنارتها.

وأعلن أبو العينين خلال المؤتمر الحاشد أنه بالفعل تم البدء في تسديد المبالغ المطلوبة بالتنسيق مع محافظة الجيزة وشدد على أنه يجب توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار دفع مصالحات مخالفات البناء، الذي يعد خدمة عظيمة للمصريين بتقنين مخالفات البناء التي تم ارتكابها خلال 30 عاما مضت، وبأسعار مخفضة.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن المشوار بدأ اليوم، لنهضة الدقي والجيزة والعجوزة، مضيفا: " لم أنظر يوما من الأيام لكرسي البرلمان ولم أطمع أن أكون نائبا، لكني شعرت بألفة ومودة كبيرة من أهالي الجيزة والدقي والعجوزة، دفعتني للترشح لانتخابات النواب 2020".

كما أعلن عن إنشاء 6 مكاتب لخدمة المواطنين بالدقي والعجوزة، تابعة لجمعية أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي.