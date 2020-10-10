انت الان تتابع تفاصيل خبر “لا يستحقون” 5 فئات محرومة من منحة الـ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فتحت القوى العاملة باب التسجيل في منحة الـ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة المتضررة من إجراءات كورونا، وذلك للحصول على المنحة الرئاسية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها للفئات المتضررة.

5 فئات محرومة من منحة الـ 500 جنيه

وأعلن السيسي عن صرف المنحة عن الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري “أكتوبر ونوفمبر وديسمبر”، كما ناشدت وزارة القوى العاملة جميع العمالة الغير منتظمة والمتضررين، بسرعة الدخول على الرابط الإلكتروني من موقع الوزارة، وتسجيل بياناتهم، وتحديث البيانات للذين سجلوا قبل ذلك، وتم فتح باب التسجيل منذ 8 أكتوبر، ويستمر حتى 15 أكتوبر.

كما كشفت مصادر عن وجود 5 فئات محرومة من منحة الـ 500 جنيه، المقرر صرفها بديةً من الشهر الجاري وحتى نهاية ديسمبر، ووفق المصادر فإن الفئات المحرومة جاءت كالتالي.

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1- أصحاب الحيازات وكذلك الأملاك الزراعية.

الذين يتقاضون معاشات.

3- المتوفين.

4- الأطفال.

5- الذين يحصلون على منح تأمينية.

ولتسجيل وتحديث البيانات للحصول على المنحة، من خلال هذا الرابط، كما يمكنكم الإضطلاع على الخطوات المطلوبة لتسجيل البيانات بشكل صحيح من هنا.