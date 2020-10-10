انت الان تتابع تفاصيل خبر لجميع المؤهلات| وزارة القوى العاملة والهجرة تعلن عن 263 فرصة عمل بمحافظة القليوبية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن وزارة القوى العاملة والهجرة عن توافر 263 فرصة عمل شاغرة بمحافظة القليوبية، برواتب مجزية ولجميع المؤهلات، من عمال وفنيين ومحاسبين وحرفيين ومندوبين مبيعات وأخصائيين شئون عاملين واستيوارد ومشرفين وكهربائيين وميكانيكيين ومهندسين ورسامين اوتوكاد وغيرها من الوظائف، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف الشاغرة .

وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة بالقليوبية

وظائف شاغرة بشركة الصاج العالمية للملابس الجاهزة، 15 شارع البلاستيك بجوار ناردين شبرا الخيمة، والوظائف كالتالي:-

عمال سنجر. عمال اوفر. عمال اورلية. عمال مكواه. عمال مخازن. مقص دار.

وظائف شاغرة بشركة المتحدة الجوارب والتريكو، للجنسين ويشترط مؤهل متوسط، والوظائف كالتالي:-

عمال تعبئة. عمال خياطة عمال فرز. عمال تشطيب.

مطلوب مشرف معادن وأخصائي شئون عاملين ومندوبين مبيعات للعمل فورا بشركة فليكس للصناعات الكهربائية، ويشترط مؤهلات عليا ومتوسطة، للجنسين.

وظائف آخري:

وظائف خالية بشركة مالتي إم جروب، لجميع المؤهلات، حيث تعلن عن عشرات الوظائف الشاعرة في مختلف التخصصات، والوظائف المطلوبة كالتالي:-

عمال إنتاج براتب 2000 جنية بالإضافة إلى بدلات وحوافز. فنيين تجليخ براتب 2600 جنية بالإضافة إلى بدلات وحوافز. فني تركيب أخشاب براتب 2600 جنية بالإضافة إلى بدلات وحوافز. لحام كهرباء co2 براتب 2800 جنية بالإضافة إلى بدلات وحوافز. مشرفين مخازن براتب 3500 جنية بالإضافة إلى بدلات وحوافز. محاسبين براتب 3500 جنية بالإضافة إلى بدلات وحوافز. نجارين براتب 2600 جنية بالإضافة إلى بدلات وحوافز. استورجى براتب 2600 جنية بالإضافة إلى بدلات وحوافز.

مطلوب كنترول لف واستيوارد مؤهلات عليا للعمل فورا بمطعم فاروق ” كورنيش النيل الفلل بنها” براتب يبدأ من 1500 جنية .

وظائف خالية بشركة ايجيبت نيون للمقاولات والإنشاءات المعدنية” أبو الغيط القناطر الخيرية” لا يشترط مؤهل، تطلب الوظائف التالية:-

حدادين. كهربائي سلسيون. مصمم جرافيك. رسام اوتوكاد.

تعلن شركة رويال تكستايل عن حاجتها إلى عشرات الوظائف من فنيين إنتاج ومساعد نسيج وميكانيكي نسيج، ولا يشترط مؤهل براتب يبدأ من 1500 إلى 4000 جنية بالإضافة إلى بدلات.

تعلن شركة الفتوح تكس للملابس عن حاجتها إلى عمال خياطة وعمال مكواه ومقص دار وعمال تعبئة براتب 2000 جنية، ولا يشترط مؤهل.

مطلوب عمال مخازن وفنيين جودة للعمل بشركة دلتا فابريك، براتب 1600 جنية بالإضافة إلى بدلات، ويشترط مؤهل متوسط.

تعلن شركة عبور لاند للصناعات الغذائية عن حاجتها إلى شغل عدد 50 عامل إنتاج ومشغل ماكينة، ويشترط مؤهل فوق متوسط، براتب يبدأ من 2800 إلى 3000 جنية.

طرق التقدم لشغل الوظائف

وللراغبين يرجى تقديم طلبات شغل الوظائف إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية بنها – كورنيش النيل – الفلل، بجوار ديوان عام المحافظة، أو تقدم بمكاتب التشغيل التابعة لمحل الإقامة، وسيتم فتح باب التقديم حتى استيفاء العدد المطلوب من الوظائف.