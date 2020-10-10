فيديو.. لوران دى بوك لـ دوت الخليج: زيادة الدعم لمصر ضرورى لاستضافة المهاجرين

قال لوران دى بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية فى مصر، إن هناك حاجة لزيادة الدعم الدولى لمصر لأنها لا تحتاج إلى دعم مادى أو سياسى للاجئين فقط وإنما لدعم المجتمع المصرى الذى يحتضن جميع اللاجئين دون تفرقة وأيضا دعم الشباب المصرى لتوفير فرص عمل لجعلهم يتجنبوا فكرة الهجرة.





وأشار دى بوك فى ندوة نظمها "دوت الخليج"، إلى أن مصر تضم أكبر عدد من المهاجرين بنحو 6.3 مليون، ولكن عدد اللاجئين أقل لاختلاف سياسة الدولة فى التعامل معهم. وتابع: "قد لا يحتاج اللاجئين فى مصر لاستخراج ورق لجوء، بسبب اندماجهم مع المجتمع المصرى والترحيب بهم، لذلك يطلق عليهم مهاجرين، ولكنهم لديهم نفس احتياجات اللاجئين ولكن اختلفت المسميات".

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