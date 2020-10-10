فيديو .. الباز يستعرض بالمستندات وثائق تفضح أحمد الشناف رئيس قناة مكلمين

وتحدث الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" الذى يعرض على فضائية "النهار" مساء السبت، عن أحد بارونات الإعلام الإخوانى الإرهابى أحمد الشناف، "كبير الأجراء ورئيس قناة مكلمين الإرهابية"، الذى بدأت قصته قبل 3 يوليو 2013، عندما قرر التنظيم الدولى إعادة ترتيب أوراقه عقب قيام ثورة 30 يونيو، وتمكن من تهريب الشناف خارج مصر.
وكشف الباز عن ثروة الشناف فى تركيا، أبزرها امتلاكه لمصنع رخام فى مدينة أزميل يديره مع شقيقه، ولديه شركة لتجارة الملابس والاستيراد، كما يمتلك 6 شقق سكنية فى عدة تجمعات بإسطنبول، مشيرا إلى أنه يحمل الجنسية التركية وشقيقة حاصل على الجنسية أيضا بالتزوير.
وعرض الباز خلال الحلقة فيديو للهارب محمد ناصر يعتذر لـ "كبير الأجراء" أحمد الشناف رئيس قناة مكملين فى أسطنبول.
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