نيفين جامع : إفتتاح الرئيس لمعرض تراثنا رسالة مشجعة للصناعات الصغيرة

علقت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لمعرض تراثنا فى دورته الثانية بأرض المعارض بالتجمع الخامس، مؤكدة أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وخصوصًا الحرف اليدوية والتراثية.





وأضافت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON" أن المعرض يضم أكثر من 620 عارض وأكثر من 45 جمعية أهلية وبمشاركة أكثر من وزارة وجهة، لافتة إلى أن دولة السودان الشقيقة ضيف شرف المعرض هذا العام، لتشارك بمنتجاتها سواء منتجات جلدية أو خشبية ومن العاج أو أى مصنوعات متميزة.

وأكدت نيفين جامع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بالمعرض، وبالرغم من أن زيارته كان لها نقاط محددة داخل المعرض لزيارتها إلا أن الرئيس لم يترك جناحًا واحدًا فى المعرض سواء ما يخص السيدات أو المصنوعات إلا وتفقده.

تابعت : الرئيس السيسى لفت نظره المصنوعات الجلدية من الجلد الطبيعى ومنتجات سوهاج "أخميم" ومنتجات غزل الوادى الجديد والصدف بالإضافة إلى ركن منتجات "تجلى" وهى العلامة التجارية لكافة منتجات سانت كاترين، مضيفة أن الرئيس السيسى اختتم زيارته بركن منتجات رخام "الجلالة" الذى يعجز اللسان عن وصفه لأنه مزج بين الرخام كمادة خام وبين الجمال كأثر يدوى.

وشددت وزيرة التجارة والصناعة، على أن جميع العارضين يحظون بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أنه شارك فى المعرض وزارات وهيئات تتداخل أنشطتها مع جهاز تنمية المشروعات مثل وزارة الثقافة والشباب ووزارة التربية والتعليم، ممثلة فى التعليم الفنى، مؤكدة أن الغرض من المعرض أن كل من يمتهن حرفة ويحافظ عليها ويقدم منتج متميز يشارك معنا فى المعرض كوسيلة لفتح أسواق جديدة له.