بالبنط العريض: مذكرات القادة الإسرائيليين تؤكد اعترافهم بالهزيمة فى 1973

وعرض فاروق خلال الحلقة نماذح من الصحف الأجنبية والعالمية التى تحدثت عن حرب 6 أكتوبر، ومن بينها صحيفة معاريف الإسرائيلية، التى نشرت مقالا فى 4 أكتوبر 2018، تضمن اعترافات صريحة لقادة الجيش الإسرائيلى بالهزيمة خلال حرب 6 أكتوبر 1973، ومن بينهم عاموس جلبوع، وهو ضابط متقاعد، مواليد 1939، ترأس وحدة الأبحاث فى الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان".

واعترف جلبوع فى مقاله الذى جاء بعنوان: "تعويذة خداع الذات أصابتنا قبل حرب أكتوبر.. واليوم"، بأن إسرائيل تعرضت لهزيمة نكراء، خلال حرب أكتوبر.

وكتب فى مقاله: "فى تقديرى، كان أساس كل شر يكمن فى تعويذة خداعنا الذاتى لأنفسنا: الوهم بأن لدينا أفضل سلاح جوى وأفضل مدرعات، وأننا عمالقة والعرب لا شىء، وأن جيشنا النظامى يمكنه أن يتصدى للهجوم لحين تعبئة قوات الاحتياط ووصولها؛ وأن ما يجرى فى مصر مناورة؛ وأن السوريين يخافون منا. لقد وقعنا تحت تأثير نوبة الخداع الذاتى".

وتابع: "وهذا ينقلنى إلى أيامنا هذه، فيساورنى شعور بأن شيئا من هذا الخداع الذاتى ما زال يخيم علينا اليوم، على جميع مستويات الشعب الإسرائيلى، فأنا أسمع باستمرار الفرق الموسيقية التى تتغنى بأننا الأقوى فى الشرق الأوسط وأنه ليس هناك أى تهديد لوجودنا".

وقال فاروق إن مقال جلبوع يؤكد أنهم تعرضوا للخداع من الرئيس الراحل أنور السادات، خلال فترة الحرب، مشيرا إلى أن الضابط الإسرائيلى اعترف فى مقاله بأن الاستخبارات الإسرائيلية فشلت أمام مصر.

وتطرق الدكتور حسام فاروق، إلى الوثائق التى نشرتها صحيفة هاآرتس الإسرائيلية فى 23 سبتمبر 2016، والتى جاءت بعنوان "مزاعم استغلال يوم الغفران".

ونشرت الصحيفة الإسرائيلية الوثائق الجديدة، التى قالت إنها تنشر لأول مرة، ومصدرها أرشيف هيئة الأركان الإسرائيلية عن تحقيقات لجنة "أجرنت"، التى شكلت للتحقيق فى إخفاقات الجيش الإسرائيلى خلال حرب أكتوبر 1973، والأسباب التى أدت إلى هزيمة الجيش الإسرائيلى فى هذه الحرب.

ونشرت الصحيفة أقوال "جد نافون" نائب الحاخام العسكرى للجيش الإسرائيلى أمام لجنة "أجرنت"، حيث قال إنه فى يوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر، وبالتحديد فى تمام الساعة 11 صباحا، وصلتنا معلومة تفيد بأن هناك تحركات عسكرية للجيش المصرى على الجبهة المقابلة لقناة السويس، وتحركات أيضا للجيش السورى فى جبهة الجولان.

وقال "نافون" أنه فى أعقاب ذلك ذهب الضباط المتدينيين إلى أماكنهم، وقال العميد "يعقوف شطرن" إن صور الأقمار الصناعية رصدت استعدادات غير عادية للجيش المصرى والسورى أيضا، فكان الرد إصدار فتوى بإمكانية العمل خلال العيد وبعدها تم إعلان التعبئة العامة بالجيش الاسرائيلى، مع وضع القوات فى أهبة الاستعداد.

وأوضح أنه فى صباح اليوم التالى، أى السادس من أكتوبر، وقبل ساعات من اندلاع الحرب، كانت القوات الإسرائيلية بسيناء تستعد لأى سيناريو رغم وجود شكوك حول اندلاع حرب مع الجيش المصرى.

وأشار "نافون" فى شهادته أمام اللجنة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلى "موشيه ديان" كان قلقا ويشعر بالحيرة، فماذا سيقول للإسرائيليين إذا ما لم تكن هناك حرب مع الجيش المصرى؟

وتحدث مقدم برنامج بالبنط العريض، عن كتاب للمؤرخ الإسرائيلى، يوآف جيلبير، بعنوان "حرب الاستنزاف المنسية"، شرح فيه كيف كبدت حرب الاستنزاف القوات الإسرائيلية خسائر فادحة؟ وكيف مهدت لانتصار الجيش المصرى فى حرب أكتوبر 1973؟ والتى وصفها بأنها كانت صدمة للإسرائيليين.