الفريق أسامة ربيع: هيئة قناة السويس ستعيد بناء أسطول الصيد المصرى

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة ستعيد بناء أسطول الصيد المصرى، بناء على توجيهات الرئيس السيسى، ببناء مراكب صيد وتسليمها لشباب الصيادين، وعقب انتهاء تدشينها، سوف يتم تسليمها للشركة الوطنية للثروة السمكية، وبدورها تسلمهم للشباب طبقًا لتكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليساعدهم فى إيجاد فرص عمل بمنطقة القناة، والمحافظات الساحلية تعزيزًا للتنمية المجتمعية، ولتنشيط هذه الصناعة فى مصر.

وأضاف، رئيس قناة السويس، فى تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، على "قناة الحياة"، أن تكلفة مركب الصيد الواحد تتخطى الـ 20 مليون جنيه بسواعد عاملة مصرية وبأعلى كفاءة من عمال ومهندسين، وتتولى الشركة التشطيبات والبناء بنسبة 80% بمعدات مصرية إلا بعض المهمات يتم استيرادها من الخارج بنسبة 20%.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم الانتهاء من 12 مركبا، وتسليمها لشباب الصيادين، وجار إنشاء 100 مركب أخرى لشباب آخرين، والرئيس السيسى أمر أننا نعمل 100 مركب صيد لشباب الصيادين، ويتم الانتهاء منها على ثلاثة مراحل 34 مركبا ثم 34 ثم 32، وفى نهاية العام الحالى سوف يتم تسليم 34 مركبا وهى المرحلة الأولى من المائة، على أن يتم الانتهاء من المائة مركب العام المقبل، ويبلغ طول سفينة الصيد الواحدة 24 مترًا، وسعتها الاستيعابية للأسماك 100 طن، كما تضم وحدات إعاشة لـ12 صيادًا، ومؤهلة للإبحار فى أعالى البحار بكفاءة عالية.

ويتحدث الفريق أسامة ربيع فى حلقة خاصة من داخل بمبني "مارينا هيئة قناة السويس"، الواقع على ضفاف قناة السويس الجديدة، فى الذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر، حيث يتحدث الفريق أسامة ربيع عن رحلة العبور للتنمية بعد إنشاء قناة السويس الجديدة، وأنفاق سيناء، وشبكة الطرق، ونجاح قناة السويس فى التعامل مع السفن خلال أزمة فيروس كورونا.

وكشف الفريق أسامة ربيع، بيان حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة من يناير 2020، وحتى 30 سبتمبر 2020، مشيرًا إلى أن القناة سجلت مرور 14019 سفينة، بزيادة 165 سفينة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، منوهًا إلى أن هذه الفترة شهدت مرور أكبر سفينة حاويات، حيث يصل طولها إلى 400 م، وعرضها إلى 61 م، وغاطس 16.5م، محملة بـ 23964 حاوية، بحمولة كلية تصل إلى 240 ألف طن.

كما نجحت القناة فى إتمام عملية العبور الناجحة لـ12 ماسورة عملاقة، والتى تُعد أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لمنزلق مواسير مكون من 12 ماسورة عملاقة من طراز"HDPE"، وذلك من خلال قطرها وتوجيهها بمجموعة من قاطرات الهيئة، وإرشادها خلال رحلتها عبر القناة قادمة من النرويج، ومتجهة إلى بنجلاديش، حيث يبلغ طول 6 مواسير منها 620 م بقطر 2.3 م، فيما يصل طول الـ 6 مواسير الأخرى إلى 500 م بنفس القطر، مضيفًا أن القناة شهدت أيضًا مرور ناقلات بترول بكميات بلغت 107 ملايين طن، خاصة بالعديد من البلدان.