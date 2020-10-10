الخارجية تنعي ضحايا حادث انفجار الجزائر 

أعرب أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة للجزائر الشقيقة في ضحايا حادث الانفجار الناجم عن تسرب للغاز بأحد أحياء مدينة البيض، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء الجزائريين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان اليوم السبت، وقوف مصر إلى جانب الجزائر في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.

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