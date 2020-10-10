وزير الزراعة: خريجو الدول الأفريقية من الجامعات المصرية خير سفراء لمصر في بلادهم

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تكريم الخريجين الافارقة من الجامعات الحكومية المصرية المختلفة، البالغ عددهم ١٧٥ خريجًا، والذي ينظمه اتحاد المهندسين الزراعيين الافارقة، تحت رعاية وزارة البيية، وجامعة الاسكندرية، والمجمع العلمي المصري، وذلك بنادي الزراعيين التابع لنقابة المهن الزراعية، ضمن برنامج دعم بناء قدرات المعرفية والقيادية للشباب الافريقي.

حضر الحفل الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة نائب رئيس المجمع العلمي المصري، الدكتور سيد خليفة امين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ونقيب الزراعيين، والسفير ماهر العدوي مساعد وزير الخارحية، والدكتور اسماعيل سراج الدين عضو مجلس ادارة المجمع العلمي المصري، والدكتور صلاح سليمان مدير البرنامج، وعدد من سفراء الدول الافريقية في مصر، وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد وزير الزراعة خلال كلمته على اهمية هذا البرنامج في دعم القدرات المعرفية والقيادية، وربط شباب القارة السمراء بشبكات من العلاقات القوية المستدامة، وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المصرية الافريقية، لافتا الى ضرورة ان يكون لهذا البرنامج دور ملموس في نشر الوعي بالقضايا الملحة كالبيئة والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وتعظيم موارد القارة الأفريقية.

وأكد أن خريجي هذا البرنامج سيكونوا خير سفراء لمصر في بلادهم، مطالبهم بالاستمرار في العمل بكل جد واخلاص بهدف احداث التنمية المستدامة في بلادهم لتعم بالنماء على القارة الافريقية، حسب أجندة اقريقيا ٢٠٦٣.

واوضح القصير ان افريقيا هي ثاني اكبر قارات العالم، والتي تمتلك موارد طبيعية وبشرية هائلة تؤهلها لأن تكون في وضع افضل مما عليه الآن، اذا ما تم استغلال هذه الامكانيات والقدرات في اطار من التعاون من أجل التنمية القائم على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة.

واكد وزير الزراعة ان الدولة المصرية تسعى بكل ما تملك الى احداث التنمية في افريقيا، وتضع كل إمكانياتها في خدمة دول وشعوب القارة الافريقية، لافتا الى ان ذلك ظهر واضحا خلال رئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للاتحاد الافريقي، في دورته السابقة، من جهود حثيثة وتنشيط التعاون في القارة السمراء في كافة المجالات، ايضا في رفع اسم القارة في كل المحافل والقمم الدولية والعالمية، ودعوته لانشاء منطقة تجارة حرة، وايضا انشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار في افريقيا، وسعيه الدائم الى جذب الاستثمارات الاجنبية الى افريقيا، كذلك اطلاقه للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي والذي تم الاعلان عنه في منتدى شباب العالم الماضي.

واكد القصير ان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، تضع كل إمكانياتها البحثية والفنية في خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق التكامل في الأمن الغذائي في القارة الافريقية، مشيرا الى ان هناك ٩ مزارع نموذجية بحثية وارشادية وإنتاجية مشتركة مع عدد من الدول الافريقية الشقيقة وان مصر تستهدف التوسع في هذه المزارع في عدد من الدول الافريقية الشقيقة الاخرى، وتابع ان المركز الدولي المصري للزراعة التابع لوزارة الزراعة، يقدم ايضا برامج تدريبية للمهندسين الزراعيين الافارقة من كافة التخصصات .

وخلال كلمته تقدم الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين تقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه انشاء الاتحاد العام للزراعيين الافارقة، والذي يضم المنظمات الزراعية الافريقية، بما يؤكد الدور المصري الرائد لدعم اشقائها الافارقة، لافتا الى ان قطاع الزراعة في افريقيا، يشكل ٥٠٪ من القوى العاملة، فضلا عن مسئوليته عن الامن الغذائي، الأمر الذي يجعل هذا القطاع على رأس الأولويات التي يدعمها الاتحاد الافريقي.

وأشار خليفة إلى ان اتحاد المهندسين الزراعين الافارقة بالتنسيق مع النقابة العامة للمهن الزراعية، قررا تنظيم معسكر تدريبي بمحافظة مرسى مطروح، لتدريب الطلاب الافارقة من كليات الزراعة بمصر، للاطلاع على تحربة مصر في نظم الزراعة الصحراوية وترشيد استخدام المياه.