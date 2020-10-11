رئيس لجنة مكافحة كورونا : ترامب لو تم علاجه فى مصر لكان شفاؤه أسرع

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، لبرنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أن الإجراءات الاحترازية أساسها المواطن مشددًا أن المؤسسات يجب أن تتعامل بحذر وبإجراءات شديدة وتمنع الدخول إليها لغير الملتزمين.
وأكد حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الإجراءات الاحترازية هى طوق النجاة للمصريين، والمواجهة لن تفيد إلا بالالتزام، مشيرا إلى أن انتهاء التجارب السريرية للوصول لعلاج فيروس كورونا نهاية العام الحالى، ومرجح أن تكون فى نوفمبر أو ديسمبر.
وأكد أهمية غسل اليدين بالماء والصابون مع ضرورة الحصول على مصل الإنفلونزا العادية.
وحول إصابة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وعلاجه من فيروس كورونا، علق رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، : جايز ترامب لو تم علاجه فى مصر لكان معدل شفائه أسرع، مؤكدًا أن نسب الشفاء فى مصر عالية جدًا وتصل فى معدلها للشفاء فى اليوم الـ 5 إلى الـ 7، وذلك بحسب الحالة الصحية لكل مريض.
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