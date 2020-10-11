فيديو .. الباز يفضح أبودية رجل المخابرات البريطانية الذى يدير إعلام الإخوان

عرض الإعلامى محمد الباز، خلال برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت، فيديو للهارب طارق قاسم يفضح قيادات الإخوان وعلى رأسهم الرجل الخفى عبدالرحمن أبودية.





وأشار الهارب طارق قاسم فى الفيديو إلى وجود شخصية غامضة تدعى عبدالرحمن أبودية يدير إعلام الإخوان فى تركيا، وأوضح أنه رجل وثيق الارتباط بالمخابرات البريطانية، وهو فلسطينى الأصل وحاصل على الجنسية الإنجليزية وكنيته "أبوعامر". وأكد الهارب أن أباطرة الإعلام الإخوانى فى تركيا يخشون ذكر اسم أبودية، وأشار إلى أنه عندما أراد أن يترك هذا الإعلام المشبوه ويعود إلى صوابه مرة أخرى لم يتركوه.

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