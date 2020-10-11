أحمد فهمي يكشف المستور: «شيكابالا طلب منى يرجع الأهلى واتوسطله لكن الطلب أترفض»

قال الفنان أحمد فهمي، إن ما حدث بينه وبين اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ليس الهدف منه حدوث فتنة بين ناديى الأهلي والزمالك، مشيراً إلى أن القصة أن هناك اثنين من الأصدقاء القدماء تشاجرا ولم أسب الجمهور والرموز لنادى الزمالك.

وتابع فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب: "الموضوع له رواسب من سنين، وبدأ لما كان شيكابالا في البرتغال وكنا أصحاب وقتها جداً، وكل قصة وليه شهود والشهود ناس محترمين وكبار في البلد وممكن تسألهم".

وأكمل أحمد فهمي:"شيكابالا طلب مني اتوسطله لأنه كان عايز يرجع من البرتغال على النادي الأهلي وأنا مش عايز احلف أن ده حصل، وممكن أقول أسماء ووقتها كلمتن هشام العامرى أخو الوزير العامري فاروق وقولتله أحنا عايزين نجيب شيكابالا للأهلي".

وأوضح أحمد فهمي: "هشام قالي يا فهمي إحنا النادي الأهلي وشيكابالا مش لايق على الأهلي والطلب قوبل بالرفض والموضوع مات، ولم أستغل ذلك لحد ما جاءت مباراة السوبر وشيكابالا غلط في جمهور الأهلي وكنت ضد ما حدث وأنا راجل أهلاوي وبقيت ممثل".

وأردف أحمد فهمي: "وقتها كتبت منشور وقولت أن الزمالك نادي محترم وبه رموز وقولت بلاش تضحك عليهم وأنت طلبت مني ووقتها المنشور زعل شيكابالا وأنا اتعصبت وقتها وكان ممكن أكمله في التليفون أفضل من المنشور لحد ما حصل اللى حصل ولكن النادي الأهلي خط أحمر".