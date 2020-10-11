رئيس هيئة الاستعلامات: لم نطلب من مراسل أجبنى الانحياز وطالبنا بالموضوعية

أكد ضياء رشوان ، نقيب الصحفيين ، رئيسهيئة الاستعلامات ، أن منهجنا فى التعامل مع الاعلام الأجنبى بسيط جدا ، لم نطلب منهم الإنحياز السياسى ، ولكننا طالبنا بتطبيق قواعد العمل الصحفى والإعلامي المتعارف عليها دوليا وهي التدقيق والتوازن والتأكد من المعلومة والموضوعية .

وأضاف رشوان ، خلال لقاءه مع إيمان الحصرى فى برنامج مساء dmc ، فى معظم الاجتماعات مع مع المراسلين الأجانب ، نؤكد لهم أننا لسنا في حالة مثالية ، ولكننا دولة فى مرحلة انتقالية صعبة جاءت بعد ثورتين ، لا يمكن لأمه بحجم الأمة المصرية بهذه الأعباء التاريخية أن تحقق ما حققته شعوب أخرى في قرن أو قرنين من الزمان .

وفيما يتعلق بواقعة مراسلة صحيفة الجارديان البريطانية و تقريرها الذى نشرته عن أرقام كورونا في مصر، قال ضياء رشوان ، إن الواقعة تمت في شهر مارس الماضى ، و مراسلة الجارديان كتبت تقريرها وفقا لدراسة باحث في كندا عن توقعاته عن الأرقام الفعلية في مصر ،مشيرا الى أنه تم استدعاء المراسلة في الهيئة و حضرت و معاها 3 مراسلين و تم مناقشتها على مدار 3 ساعات فى هذا التقريرحتى تم الغاء اعتمادها من القاهرة.