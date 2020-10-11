انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو “منمتش على فرشي” يسرا عروسة الشرقية تبكي على الهواء بعد سرقة عريسها لعفشها وهروبه قبل الفرح بــ48 ساعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يسرا عروسة الشرقية تحكي مأساتها على الهواء مع إحد الصحف المصرية، هي فتاه في مقتبل العمر، ولكنها تعرضت لموقف عصيب مع عريسها وزوجها قبل دخوله بها، حيث تم كتابة قائمة وتم عقد القران، ونقل عفش العروسة إلى منزل العريس.

يسرا عروسة الشرقية تبكي على الهواء بعد سرقة عريسها لعفشها وهروبه

ولكنها فوجئت قبل الزفاف بـ48 ساعة باختفاء زوجها وعريسها، ولم يتوقف الأمر على الإختفاء فقط، بل إنه قام بسرقة عفشها وتمكن من الهرب، وأصبحت يسرا معلقة.

وتكمل يسرا عروسة الشرقية حكاية مأساتها مع شاب من المفترض أنه زوجها، فهي فتاه تبلغ من العمر 25 سنة، وتعرفت على شاب يبلغ من العمر 34 سنه، وتمت خطبتها في 2013 واستمرت الخطوبة لأربع سنوات، وتم تحديد الزفاف في منتصف أغسطس عام 2017، وقبل الفرح بيومين وأثناء وجودها بالكوافير لإجراء بروفة فستان الزفاف، اتصلت بعريسها فلم يرد عليها.

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وحاولت الإتصال كثيراً ولكن لا مجيب، وفوجئت بأنه نقل جميع عفشها الذي تم نقله إلى شقته وهرب وغير محل إقامته، ورفعت عليه قضية خلع ولكنها إلى الآن لم تحصل على قائمة عفشها، وتزوج هو الآن غيرها وأنجب، وتمكنت العروسة “يسرا” من استصدار 4 أحكام نهائية ضده وغرامات مالية كبيرة، إلا أنها وإلى الآن لم يتم القبض عليه بالرغم من تردده على محل إقامته القديم بعد انتقاله إلى محل إقامة آخر.

وناشدت يسرا فتاة “الشرقية” جميع الأجهزة الأمنية، بتمكينها من حصولها على حقها، وخاصة أن نظرات الناس إليها دمرتها مما أدى إلى انعزالها عن الناس.