“ارتفاع الإصابات” الصحة تعلن تقريرها اليومي حول إصابات ووفيات كورونا والإجمالي يقفز لـ 104387 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن تقريرها اليومي حول أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا اليوم السبت 10 أكتوبر الجاري، وذلك وسط حالة من التصاعد في الإصابات وتراجع طفيف بالوفيات مقارنةً بأعداد الأمس.

بيان الصحة حول المصابين والمتوفين بفيروس كورونا اليوم السبت 10 أكتوبر

ووفق تقرير وزارة الصحة اليوم السبت 10 أكتوبر فقد جاء على النحو التالي:

أولاً| حالات المتعافين اليوم السبت بلغت 51 حالة جديدة.

ثانياً| إجمالي الحالات التي تم شفاؤها بشكل كامل بعد تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، بلغت 97643 حالة حتى الآن.

ثالثاً| تسجيل 125 حالة إصابة جديدة اليوم 10 أكتوبر مقارنة بـ106 حالة بالأمس.

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“ارتفاع الوفيات” الصحة تعلن تقريرها اليوم حول مصابي ووفيات كورونا

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رابعاً| إجمالي الحالات التي أصيب بفيروس كورونا حتى الآن بلغت 104387 حالة حتى اليوم.

خامساً| تسجيل 11 حالة وفاة اليوم مقارنة بـ11 حالة بالأمس.

سادساً| إجمالي الوفيات بفيروس كورونا حتى الآن 6040 حالة.