فيديو .. صاحبة التسجيل الجنسى لـ عبدالله الشريف : عنده انفصام فى الشخصية

عرض الإعلامى عمرو أديب، مكالمة هاتفية للفتاة ريم، والتى نشر لها تسجيلا صوتىا مع الإخوانى الهارب عبد الله الشريف، مؤكداً أنه توصل إلى الفتاة لعرض الحقيقة كاملة على الجمهور.





وقالت الفتاة ريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر"، إنها لم تتحمل ما حدث لأن بعض الناس قالوا إننى وشيت على الشاب، مؤكدا أن التسجيل سليم.

وأضاف ريم: أنها من إحدى دول الخليج، وأن الهارب عبد الله الشريف كل ما يهمه مصلحته فقط وليس لديه مشكلة فى الحرام والحلال وعنده انفصام شخصية.

وروت ريم تفاصيل التسريب الصوتى مع الهارب عبد الله الشريف: "آخر ليلة اتصلت عليه لم يرد عليه وكان عامل التليفون صامت وظلت تتشاجر معه لماذا لا يرد عليه وكان يرد عليها بطريقة جبانة، وأخبرته أن والدته تتصل بيه، وبعدها اتصلت بوالدته وقولته أنت أمك زعلانة قال لا".



وتابعت ريم: "قالى أنا نفسى فيكى ياريم، وكان يقول إحنا بنعذب فى نفسنا وما كان بيخاف من الله وكان يقول الله المستعان".

وقالت ريم: "بعد ما خرجت لفضحه قالى هثبت للناس إنك مزقوقة عليا، وكان أول رسائل أرسلتها كانت لقنوات تركيا ومحدش عبرنى، وكان فى واحد مشهور من مقدمين القنوات قلى شكراً وصلت رسالتك وكان برنامج معتز مطر، ومحدش فكر يتأكد من الرسائل، وبعت رسالة تانى قولتله أنت اتاكد منها ولكن مش هترد عليها".

وكان الإعلامى عمرو أديب ، قد عرض رسائل صوتية من فتاة كانت على علاقة بالإخوانى الهارب عبدالله الشريف.

وقالت الفتاه فى التسريب الصوتى: "إنها تسكن فى أوتيل بمنطقة السد وهو يسكن فى نفس المنطقة، ويمتلك جواز سفر تركى، كما أنه أخبرها بأن ابنه فى الحضانة ومريض، كما طلب منها إنشاء علاقة معها".

وتابعت: "أنه يعمل منتج إعلام ببرامج طبية بقناة الجزيرة القطرية ويدعى الفضيلة، وأكدت أنه قلبه ليس على المصريين ولايرغب العيش فى مصر".

وأضافت بأنه أخبرها أن سبب جمعه للمال الحصول على جنسية، لأنه يعلم أن قطر لديها أجندة خاصة وفور الانتهاء منها ستطرده من البلد.