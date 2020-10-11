نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام بالرقم القومي للعمالة الغير منتظمة بالقوى العاملة لصرف المرحلة الرابعة من منحة ال 500 جنيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام بالرقم القومي لصرف المرحلة الرابعة: سبق وقد تم المطالبة من وزارة القوى العاملة المصرية بتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة، وذلك من خلال رسائل هاتفية تم إرسالها إليهم، والتحديث يكون من موقع القوى العاملة المصرية(www.manpower.gpv.eg)، وأيضاً يمكن تسجيل بياناتك من خلال الدخول على الموقع البديل وهو (www.labour.idsc.gov.eg)، وبالفعل الجميع يقوم بتحديث وتسجيل بياناته، لصرف المرحلة الرابعة ودراسة موقفه من صرف منحة ال 500 جنيه، وكانت الوزارة سابقاً أعلنت أن الاستعلام عن صرف المنحة كان من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 142 للاستعلام، وكان للتأكيد على المستفيدين يتم إرسال رسالة لهم من رقم 2030 على هاتفهم بموعد ومكان صرف المنحة، هل سيكون هذا هو الاستعلام الوحيد من خلال رسالة 2030، أم سيكون الاستعلام من خلال الرقم القومي ورقم الطلب.

هل الاستعلام سيكون بالرقم القومي للعمالة الغير منتظمة لصرف المرحلة الرابعة من منحة ال 500 جنيه

الوزارة حتى الآن حددت طريقة واحدة لمعرفة هل من حدث بياناته، أو قام بالتسجيل مستحق لصرف المنحة أم لا، وهي أنه بعد انتهاء التسجيل والتحديث، سيتم إرسال رسالة لاحقاً بموعد ومكان الصرف، والرسالة كان نصها كالتالي: ( السادة الأفاضل نرجو من سيادتكم تحديث بياناتكم للاستمرار في صرف منحة العمالة غير منتظمة، وذلك من خلال الفترة من 8 اكتوبر، وحتى الفترة 15 اكتوبر للتحديث يرجى الدخول على http://Www.manpower.gov.eg، أو الدخول على موقع http://Www.labour.idsc.gov.eg، وسيصلكم رسالة أخرى بعد التحديث بموعد ومكان الصرف).

هذه هي الرسالة التي تم إرسالها على الهواتف، وعند الملاحظة أن الوزارة قالت أنه سيتم إرسال رسالة أخرى بعد التحديث بموعد ومكان الصرف، وفعلاً كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيتم إعلام المستحقين لصرف المنحة وعِلم المستفيد من خلالها أنه مستحق، وهذه الرسالة تكون من رقم 2030، وعلى كل من قام بالتسجيل متابعة هواتفه والرسائل، لحين صدور طريقة أخرى من وزارة القوى العاملة للاستعلام سواء كانت بالرقم القومي أو برقم الطلب.

هل سيكون الاستعلام برقم الطلب أم بالرقم القومي أم برسالة من 2030 لتحديد موعد ومكان صرف منحة المرحلة الرابعة

حتى الآن كما قلنا وزارة القوى العاملة المصرية لم تحدد طريقة للاستعلام عن معرفة مستحقين منحة المرحلة الرابعة، سواء كانت برقم قومي أو برقم الطلب، إلا بعد انتهاء التسجيل والتحديث للبيانات لفئة العمالة الغير منتظمة، والرقم القومي يكون للاستعلام هل أنت مسجل بياناتك لدى القوى العاملة في العمالة الغير منتظمة أم لا، وهو أن تقوم بالدخول على هذا الرابط http://empsearch.manpower.gov.eg/InFormalJob/Index، وتكتب رقمك القومي وانتظر التحميل لبياناتك وتأكد هل مسجل لديهم أم لا، ولكن رسالة 2030 هي المناط الوحيد حالياً للاستعلام من خلال تلقي رسالة بموعد ومكان الصرف بعد انتهاء التحديث يوم 15 اكتوبر، حتى وإن كان الصرف بالفيزا المسلمة سابقاً، أو من خلال صرف المنحة من خطوط الكاش، كل هذا سيكون من رسالة 2030، وحالياً ننتظر بعد انتهاء تسجيل العمالة الغير منتظمة بالموقع طريقة الاستعلام من القوى العاملة إن وجدت طرق أخرى غير الرسالة الذي سوف يتم إرسالها إلى مستحقين منحة العمالة المتضررة من رقم 2030، ويرجى الابتعاد عن أي مواقع وهمية في الاستعلام أو التسجيل، الموقع الرسمي هو المذكور بالأعلى للقوى العاملة المصرية.