بالمعدول : مصر من المسكنات لبناء دولة حديثة .. اسأل واعرف وافهم

قال الإعلامى شنودة فيكتور، إنه فى منتصف الثمانينات، كانت هناك فكرة لحل المشاكل المرورية فى القاهرة، عن طريق عمل مجموعة من الكبارى المعدنية، فى عدد المناطق، والتى كان يستغرق بناؤها 3 أشهر فقط.





وأضاف فيكتور فى برنامجه "بالمعدول"، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، أن هذه الكبارى حلت جزء من المشكلة، ولكن اتضح بعد وقت أن تكلفة صيانتها وتشغليها، أعلى من تكلفة إنشائها، مشيرا إلى أن ذلك كان الوضع السائد لحل المشكلات فى ذلك الوقت، عن طريق المسكنات، مؤكدا أن هذا ما عملت الدولة على مواجهته منذ بداية 2014، وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضع حلول دائمة للمشاكل.

وتابع فيكتور "الناس هتقول هو إحنا هناكل كبارى.. هناكل طرق، الكلمة اللى بنسمعها من كام سنة، واللى بيكررها إما شخص مش فاهم، أو شخص مغرض عاوز يسخن الناس"، موضحا : "لا يا سيدى لا هتاكل طرق ولا هتاكل كبارى ولا هتاكل طوب، ولكن من أجل الحصول على الاستثمارات التى تحلم بها، فلابد من عمل الكبارى والطرق والتطوير اللازم".

وأكد فيكتور أن التنمية والتطوير تأتى من خلال التخطيط وعمل البنية التحتية اللازمة، متابعا "من كام سنة بنشتكى من مشكلة التعليم، والثانوية العامة، فلما تيجى الدولة وتطور.. الناس تقول وماله النظام القديم.. لكن الدولة قررت حل مشاكل التعليم التى يعانى منها الناس، بما يتلاءم مع احتياجات السوق المصرى، والسوق العالمى".

ونبه فيكور "خلى بالك فيه ناس عاوزة تشكك فى كل حاجة، تعمل مشاريع تعمل مستشفيات، تقول أنا هعمل إيه بده أنا عاوز آكل تعمله مشاريع الأكل يقلك أكل ايه أنا عاوز اشتغل".

وشدد فيكتور "افهم واسأل واعرف المشاريع بتتعمل ليه، ولما الصورة تكمل والدايرة تقفل، وتجيب الناس اللى مبتدفعش ضرائب وتضبط الاقتصاد غير الرسمى، هتشوف دولة مصرية حديثة".